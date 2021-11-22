МЧС СО: жителям поселка Шмидта напомнили о том, как не допустить пожаров в отопительный сезон

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Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области еженедельно в разных районах региона проводят рейды, направленные на предупреждение пожаров в жилом секторе.

О том, как защитить свои дома от пожаров в холодное время года рассказали жителям поселка Шмидта. Как известно, на территории поселка плотная застройка, состоящая в основном из деревянных строений ветхого жилого фонда. По этой причине в сухую, ветреную погоду такие дома наиболее подвержены возгораниям и распространению огня на соседние домовладения. В период отопительного сезона основными опасными факторами, способствующими возникновению пожаров в жилье, становятся неисправные системы обогрева, неправильное размещение и установка отопительного оборудования, а также неправильная эксплуатация печей и газовых приборов.

Сотрудники МЧС совместно с председателем ТОС поселка провели подворовые обходы, в ходе которых напомнили гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических обогревательных приборов, объяснили, что использовать самодельные электронагревательные приборы, оставлять электрические радиаторы без присмотра и включенными ночью запрещается.

Кроме этого, во время рейда сотрудники госпожнадзора разъяснили домовладельцам правила пожарной безопасности при использовании печного отопления, газового оборудования и электропроводки, раздали информационные листовки. Тем, кого дома не оказалось, памятки оставляли в почтовом ящике.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Самары Сергей Торба:

«Такие профилактические рейды помогают сократить количество пожаров. Судя по статистике, в 2021 году на территории г. Самара было зарегистрировано 1600 пожаров, а в 2020 произошло 1853 пожара, из чего следует, что в текущем году их количество снизилось. Жарким летом этого года в посёлке не случилось ни одного пожара. Надеюсь, что благодаря совместным усилиям в осенне-зимний период пожаров тоже удастся избежать».

Фото: облМЧС