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МЧС СО: в период осеннего похолодания увеличивается число пожаров от электротехнических причин

12 сентября 2023 21:23
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Увеличивается число пожаров, связанных с неисправностью и неправильной эксплуатацией обогревателей, печей, котлов и других отопительных приборов.

Каждую осень при понижении температуры окружающей среды резко увеличивается число пожаров, связанных с неисправностью и неправильной эксплуатацией обогревателей, печей, котлов и других отопительных приборов.

Так, с января по май текущего года, в период отопительного сезона, произошло 255 пожаров по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации электрического и печного оборудования. С начала сентября зарегистрировано 5 таких пожаров.

С наступлением холодов многие поддерживают тепло в своих домах при помощи электрообогревателей и печей. Но не стоит забывать, что при несоблюдении требований пожарной безопасности электронагревательные приборы и печи помимо тепла могут принести и большие неприятности.

Зачастую пожары возникают из-за использования самодельных приборов низкого качества или же вообще неисправных. Нарушая правила пожарной безопасности, на них также сушат белье, что часто приводит к возгоранию.

Некоторые «электропечи» являются мощнейшими потребителями электроэнергии. Электросеть не выдерживает высокую нагрузку и провода нагреваются до самовозгорания.

Также не стоит забывать, что спящего или пьяного человека пожар может застичь врасплох, а зарешеченные окна и забитые запасные выходы могут превратить дом в смертельную ловушку.

Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Хотя подобные нагреватели и считаются наименее опасными, необходимо знать, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. А где взрыв, там и пожар.

Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на приборы может что-то упасть.

При эксплуатации печи не храните возле нее сгораемые материалы и предметы.

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Не оставляйте включенные электрические приборы и печи без присмотра или на попечение пожилых и малолетних детей!

Установите в жилье автономный пожарный извещатель. Он предупредит о задымлении звуковым сигналом, поможет сохранить вашу жизнь и имущество.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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