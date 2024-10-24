МЧС СО: в период холодов печное оборудование – источник повышенной пожарной опасности

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С наступлением холодов, как показывает статистика, печное отопление и электронагревательные приборы становятся источником повышенной опасности.

Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению области, особенно в сельской местности, где во многих домах имеется печь - объект повышенной пожарной опасности.

Часто в области происходят «печные» пожары, при которых наносится значительный материальный ущерб, а иногда и гибнут люди.

С начала текущего года в регионе произошло 243 пожара, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Погибло, к сожалению, 8 человек. 3 человека получили травмы.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание граждан: перед началом отопительного сезона все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены.

"Печные пожары" делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. Например, недостаточное расстояние между дымоходом печи и деревянными конструкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также перекаливание печей. Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверцами, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо своевременно заделывать, чтобы подготовить печь к новому отопительному сезону.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:

- оставлять их без присмотра;

- топить углем, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- использовать печи без противопожарной разделки.

Соблюдая эти требования пожарной безопасности, владельцы личных жилых домов смогут избежать пожаров.

Если произошел пожар, немедленно звоните по единому номеру пожарных и спасателей: по мобильному - «101», стационарному - «01».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО