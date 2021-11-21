МЧС СО: впереди ледостав — помните о безопасности

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Совсем скоро наступит период ледостава. Как правило, водоемы при становлении льда замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС регулярно проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев на воде.

Начальник Центра ГИМС Александр Старов:

«Инспекторский состав Центра ГИМС проводит комплекс мероприятий, включающий профилактические беседы со взрослыми и детьми, раздачу информационных листовок. В осенне-зимний период мы рассказываем об опасности, которую представляет собой первый лед. Предостерегаем от выхода на тонкий лед водоемов. Чаще всего среди погибших оказываются дети и рыбаки. Дети, оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставлять их одних, рассказать об опасности игр на льду и помнить о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным».

Еще одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность, и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

«Рыбакам советую не рисковать своей жизнью и дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется толстый, прочный лед. Не совмещать рыбалку с потреблением спиртного. Будьте предельно бдительны и соблюдайте меры безопасности в период образования ледяного покрова», - отметил Александр Старов, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС