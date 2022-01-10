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МЧС СО: уcтупите дорогу спецавтомобилю

10 января 2022 14:48
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При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки.

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. При этом от того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту происшествия, зависят жизни людей.

Водители личного транспорта обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. По правилам дорожного движения при приближении такого транспортного средства водители должны обеспечить ему беспрепятственный проезд.

Но не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецтранспорту.

Кроме этого, пожарные и спасатели сталкиваются с ещё одной серьёзной проблемой - городскими улицами и проездами жилых дворов, заставленными частным автотранспортом. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансировать между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. Кроме того, для развёртывания спецтехники нужна площадка определённых размеров, а в таких условиях зачастую практически невозможно установить автолестницу в том месте, где это необходимо. Таким образом, шансы спасти тех, кто оказался в беде, уменьшаются.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание автомобилистов на требования правил дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной и другой специальной техники:

- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС.

- запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.

- приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».   

 

Фото:   облМЧС

 

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