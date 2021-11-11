МЧС СО: соблюдайте правила пожарной безопасности на придомовых территориях

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В осенне-зимний период пожарно-спасательным подразделениям приходится часто выезжать на ликвидацию пожаров происходящих на территории частных домовладений.

Помимо загораний в самих жилых домах, часто пожары возникают и на придомовых территориях. Горят надворные постройки, такие как бани, сараи, беседки, огонь с которых может перекинуться на дома. Особую опасность подобные пожары представляют в ночное время, когда хозяева спят и не слышат, что огонь распространяется и становится угрозой их жизни и здоровью.

Основные причины пожаров на придомовых территориях: аварийный режим работы электропроводки, нарушение правил безопасности при использовании печного топления и электронагревательных приборов.

За минувшие сутки в регионе произошло 2 подобных пожара: в селе Черноречье Волжского района и в деревне Новое поле Шенталинского района.

Оба пожара были оперативно ликвидированы. К счастью, никто не пострадал.

Чтобы избежать пожара на придомовой территории, необходимо обеспечить выполнение следующих мер пожарной безопасности:

- на территориях участков запрещено устраивать свалки горючих отходов;

- запрещено разведение костров, сжигание отходов, сухой растительности особенно в условиях особого противопожарного режима;

- собственникам домов иметь на участке емкость (бочки) с водой и первичные средства пожаротушения (огнетушитель);

- дороги, проезды и подъезды к домам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии;

- участки, находящиеся в пределах противопожарных расстояний между домами и строениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавшей листвы, сухой травы;

- при наведении порядка на приусадебных участках, мусор (ветки деревьев, опавшую листву и сухую траву) следует не сжигать, а закладывать в компостные ямы для получения перегноя или удобрения, чтобы впоследствии использовать на своем же участке; мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и доставить на специально оборудованную площадку;

- следить за соблюдением всеми присутствующими правил пожарной безопасности, не разжигать костров, не бросать горящие спички, окурки.

Еще одна причина пожаров на придомовых территориях – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

При обнаружении возгораний немедленно сообщайте о них по телефонам 01, 101, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС