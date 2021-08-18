МЧС СО: проводятся выездные проверки объектов, задействованных в проведении выборов

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В Единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в регионах России пройдут выборные кампании различного уровня.

В целях обеспечения пожарной безопасности избирательных участков специалистами Главного управления МЧС России по Самарской области организовано проведение выездных проверок объектов, задействованных в проведении выборов.

Так, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов проведено 26 таких проверок, в ходе которых особое внимание обращается на исправность средств противопожарной защиты (установок пожарной сигнализации, систем оповещения, водоснабжения), обеспеченность первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), состоянию путей эвакуации.

В территориальные избирательные комиссии, а также руководителям проверяемых объектов сотрудниками государственного пожарного надзора направлены рекомендации о принятии исчерпывающих мер по обеспечению требований пожарной безопасности избирательных участков до начала проведения выборов.

В период проведения общероссийского дня голосования подразделения ГУ МЧС Самарской области будут переведены в режим повышенной готовности. На избирательных участках планируется организовать дежурство сотрудников чрезвычайного ведомства, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС