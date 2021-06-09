МЧС СО призывает соблюдать правила любителей SUP-серфинга

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У еще неоткрытых пляжей Самарской области собралось уже немало отдыхающих. Многие отдыхают у воды, некоторые, рискуя здоровьем, заходят в воду, а особо смелые уже активно занимаются SUP-серфингом.

Sup-серфинг (катание на доске стоя с веслом) является относительно безопасным видом активного отдыха, однако и здесь существуют определённые на первый взгляд незначительные опасности.

В настоящее время температура воды в Волге составляет всего 16 градусов – опасность захода в воду на лицо: переохлаждение, судороги и т.д.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует любителям активного отдыха соблюдать простые правила для безопасного занятия SUP - серфингом:

- в первую очередь нужно взять с собой спасательный жилет и выбрать безопасное место для сёрфинга, не стоит плавать на судовом ходу и тем более лежать на доске. Не стоит заниматься SUP - серфингом вблизи купающихся граждан на акватории пляжа - вы можете случайно нанести травму веслом, находящемуся в воде или под водой человеку.

- перед выходом на воду необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. Сильный ветер опасен для такого вида отдыха и может отнести вас далеко от берега, тем более если вы находитесь на воде не в составе группы.

- перед тем как отправиться кататься, проинформируйте о своем местонахождении близких и друзей.

- ни в коем случае не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения. Казалось бы, такой вид отдыха не совместим с употреблением спиртных напитков, но, к сожалению, не исключено что в состоянии опьянения может «потянуть на подвиги», т.е. захочется прокатиться на доске, подвергнув свою жизнь прямой угрозе.

Помните, что определяющим фактором безопасности SUP-серфинга будет ваше личное ответственное отношение к отдыху на акватории.

Фото: пресс-служба облМЧС