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МЧС СО: палы — основная причина лесных пожаров
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МЧС СО: палы — основная причина лесных пожаров

20 августа 2023 17:27
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Инспекторы госпожнадзора призывают жителей региона отказаться от преднамеренного выжигания сухой травы, попыток разведения открытых источников огня на природных объектах и в лесах.

Каждое лето наша область, в том числе город Тольятти, встречается с большой бедой - палами сухой травы, которые часто приводят к переходу огня на жилые дома и леса. Высоки риски возникновения пожаров в лесах и распространения огня по лесной подстилке, верховых лесных пожаров.

Граждане наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации в дачных массивах, как правило, граничащих с лесной зоной. На протяжении ряда лет палы — основная причина лесных пожаров.

Практически единственным эффективным способом борьбы с природными (ландшафтными) и лесными пожарами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

В связи с этим, инспекторы госпожнадзора призывают жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы, попыток разведения открытых источников огня на природных объектах и в лесах.

С 1 марта 2023 года вступили в законную силу изменения в Правила противопожарного режима в РФ, регламентирующие очистку территорий от сухой травянистой растительности и горючего мусора, устройство минерализованных полос и опашки территорий, граничащих с лесом, вопросы сжигания сухой травянистой растительности на индивидуальных земельных участках, а том числе для приготовления пищи.

В частности, в Тольятти, где лес расположен фактически на территории города, находится на особом контроле надзорных органов ограничение въезда на территории лесных участков, проводится патрулирование, ведется видеонаблюдение.

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

За нарушения требований Правил противопожарного режима РФ на объектах защиты в границах населенных пунктов, где действует особый противопожарный режим, предусмотрена административная ответственность и наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Кроме того, поджог лесных и иных насаждений состоит в умышленных действиях, направленных на уничтожение или повреждение насаждений с помощью открытого огня (зажигание травы, разведение костров, разбрасывание факелов, использование горючих материалов и т.д.), влечет уголовное преследование и наказание.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

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