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МЧС СО: отправляясь в лeс за грибами и ягодами не забывайте о правилах безoпасности

12 октября 2024 17:10
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В текущем году было зарегистрировано 3 случая пропажи граждан в лесных массивах при сборе грибов. Все они найдены.

Осенью многие жители Самарской области отправляются в лес на «тихую охоту» за грибами и ягодами. Но незнание правил поведения на природе нередко приводит к нежелательным последствиям.

В текущем году было зарегистрировано 3 случая пропажи граждан в лесных массивах при сборе грибов. Все они найдены. В медицинской помощи не нуждались.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в лесах:

- перед выходом в лес предупредите родных о своём маршруте;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При выходе проверьте заряд аккумулятора, а также, при возможности, запаситесь сим-картами различных операторов, чтоб не попасть в зависимость от зоны покрытия.

- в незнакомом лесу, передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно;

- в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы. Не менее важным в лесу может оказаться такое простое и банальное средство, как свисток. Если вы все-таки потеряетесь, то его громкий звук значительно облегчит поиски;

- одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров;

- старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

Что делать, если вы заблудились в лесу

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров).

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко.

- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора деревьев на северной стороне покрыта мхом.

- Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет человеку выйти победителем из, казалось бы, непростой ситуации.

 

Фото:pxhere.com

Теги: МЧС Самара

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