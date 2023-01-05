МЧС СО: отправляясь в дальний путь зимой на автомобиле, помните о безопасности

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В новогодние праздники возрастает возможность выехать за пределы города или в другой регион, однако в зимнее время, при действующих погодных явлениях, это очень опасно.

Короткий световой день вкупе с отсутствием освещения, сильные ветра, заметающие полотно в считанные часы, мороз, превращающий в каток подтаявшую за день трассу, — всё это делает автомобильные поездки зимой экстремальным видом спорта.

В непогоду лучше следовать предупреждениям и оставаться дома. Если утром солнечно, это не означает, что к вечеру не разразится снежная буря. К возможному ЧП лучше подготовиться заблаговременно.

Если же поездку нельзя отменить или отложить, то, для начала, следует ориентироваться на время выезда с учетом расстояния, которое стоит преодолеть до конечной точки. Отправляться лучше в светлое время суток и лучше выехать ранним утром. Если выезд планируется в другой регион, выбирать маршрут необходимо по федеральным и региональным дорогам, не следует зимой, да еще и в непогоду, «срезать» путь по дорогам межмуниципального и местного значения: риск оказаться в снежном плену при прохождении циклона, между населенными пунктами в отдаленном районе, очень высок.

Собрались в дальний путь, что рекомендуется взять с собой:

Канистра и воронка

Топливо — это работающий двигатель, это печка, это свет. В дальней поездке не позволяйте стрелке бензобака опускаться ниже половины шкалы. Даже если вы знаете, что на трассе много заправочных станций, они могут оказаться закрытыми, или нужный вид топлива закончится. Старайтесь держать бак полным и обязательно возьмите в дорогу канистры: если дорогу заметёт, до АЗС можно не доехать.

Какой запас топлива разумно возить с собой? Зависит от вашего транспортного средства. Исходите из того, что на холостых оборотах двигатель должен проработать на «канистровом пайке» около суток — ночёвка и ожидание снегоуборочной техники на следующий день. Имейте в виду, что в сильный мороз расход топлива увеличивается.

Если у вас нет канистр и вы не знаете, какие приобрести, покупайте металлические. Пластиковые легче и не громыхают в багажнике, но они менее ненадёжные. Хорошие канистры изготавливаются из бензостойкой антистатической пластмассы и стоят они недёшево. Если же залить бензин в пластиковую ёмкость для воды или масла (их продают под видом топливных канистр), через какое-то время она потечёт по швам, или, того хуже, бензин её просто растворит. Наконец, правила технической эксплуатации многих АЗС запрещают отпуск бензина в пластиковую тару.

К канистрам не забудьте купить воронку — проверьте, чтобы она подходила к лючку бензобака и её не нужно было придерживать. Ведь держать канистру придётся двумя руками, а в облитой бензином одежде находиться в машине с закрытыми окнами будет невозможно.

«Крокодилы» или пусковое устройство

Проблемы со старым аккумулятором в мороз известны любому автомобилисту. Конечно, лучше обновить электролит или вовсе поменять батарею перед дальней поездкой, но даже исправный аккумулятор по тем или иным причинам может разрядиться. На этот случай не забудьте положить в багажник пусковые провода, так называемые «крокодилы». Однако они помогут вам только в том случае, если найдётся кто-то, готовый «дать прикурить» от своего аккумулятора. Если же ваш маршрут пролегает через безлюдные второстепенные дороги, не лишним будет приобрести автономное пусковое устройство. Это недешёвая покупка, но не сильно дороже вызова эвакуатора в глушь, а в критической ситуации и вовсе бесценная вещь.

Трос, лопата, цепи

Задача минимум решена: с запасом топлива и автономным пусковым устройством вы не замёрзнете в автомобиле. Но зачем сидеть в сугробе в ожидании помощи, когда можно выбраться из сложной ситуации самостоятельно? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и основное подспорье тут — трос. Это явно не та вещь, на которой стоит экономить: обычная буксировочная стропа малополезна, когда речь идёт о высвобождении машины из снежного плена. Хороший динамический (так называемый «рывковый») трос практически не изнашивается и позволяет вытащить автомобиль из кювета.

Складная снеговая лопата не займёт много места в багажнике, как и антипробуксовочная лента — резиновый коврик с шипами. Его можно заменить обычной пластиковой сеткой, вроде тех, которые расстилают перед входом. Это всё бюджетные решения для езды по снегу; если же вы настроены всерьёз, то лучший выбор — цепи противоскольжения. Хорошая цепь, надеваемая на колесо без домкрата и с наружной стороны. Стоит дорого, но зато существенно повышает проходимость машины.

Одежда

Даже если вы одеты по сезону, в экстремальных условиях свитера и тонкого пуховика может оказаться недостаточно. Снаряжение альпинистов и полярников стоит дорого, поэтому лучший вариант — это армейские вещи. Ватный бушлат и штаны продаются в любом военторге и стоят относительно не дорого. Хорошую компанию им составят валенки или сапоги для зимней рыбалки, тёплую шапку и перчатки из флиса можно дёшево приобрести в магазине спорттоваров. В таком снаряжении вы не замёрзнете зимой даже в холодной машине.

Пища, лекарства и мелочи

Несложно взять в дорогу пару шоколадок и бутылку воды, однако в случае нештатной ситуации долго ими сыт не будешь. Куда лучше купить туристическую газовую горелку: устройство обойдётся в пару тысяч рублей, но возможность поесть горячего в условиях снежного шторма бесценна. В пару к горелке стоит добавить стальную кружку, тушёнку и пакетированный чай.

Аптечка должна быть в каждой машине, но регламентированный набор образца 2010 года достаточно скудный. Нелишним будет «дособирать» аптечку, добавив перекись водорода, парацетамол, антацид, нитроглицерин и что-нибудь против диареи. Конечно, помимо этих универсальных средств, следует взять с собой лекарства, если у вас есть хроническое заболевание.

Из мелочей, которые всегда должны быть в машине, отметим фонарик: не следует покупать самый дешёвый, в критической ситуации от него не будет толку. Хороший мощный фонарь может потребоваться для того, чтобы подать сигнал спасателям или обозначить транспортное средство ночью, если у вас выйдет из строя аккумулятор. Сменные батарейки и рассеивающий колпачок должны быть в комплекте.

Также не забудьте про портативный аккумулятор для своего мобильного телефона.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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