МЧС СО: основные требовaния пожарной безопасности на даче

145

В выходные дни многие владельцы садовых участков и дач устремляются за город. Часто, наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду.

Поэтому собственникам земельных участков необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи строений.

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период) и противопожарный инвентарь;

Если пожар все же случился, незамедлительно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам "01", "101", сообщив свой точный адрес и объект пожара.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

Фото: freepik.com