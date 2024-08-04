Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность своему делу. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Оба госпитализированы.
В Самаре 19-летний молодой человек на самокате сбил на тротуаре 18-летнюю девушку-пешехода 
Часто, наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду.
МЧС СО: основные требовaния пожарной безопасности на даче
Две жительницы Новокуйбышевска обокрали магазин
Две жительницы Новокуйбышевска обокрали магазин
В Самаре в суд передано дело об ОПГ в местном Минздраве
В Самаре в суд передано дело об ОПГ в местном Минздраве
Супермаркет в здании Госдумы перестал продавать алкоголь
Супермаркет в здании Госдумы перестал продавать алкоголь
Офисные сотрудники Самары рассказали о привычных ритуалах начала рабочего дня
Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для самарцев является чашечка кофе
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: основные требовaния пожарной безопасности на даче

4 августа 2024 14:23
145
Часто, наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду.

В выходные дни многие владельцы садовых участков и дач устремляются за город. Часто, наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду.

Поэтому собственникам земельных участков необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать непотушенный уголь и золу вблизи строений.

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период) и противопожарный инвентарь;

Если пожар все же случился, незамедлительно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам "01", "101", сообщив свой точный адрес и объект пожара.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
543
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
1336
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
764
Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
2 августа 2024  17:16
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили с руководством РКЦ «Прогресс» перспективы развития предприятия
758
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
661
Весь список