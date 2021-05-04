МЧС СО о пaводковой обстановке в регионе

67

На территории области остается подтопленным 1 низководный автомобильный мост в районе населенного пункта Бобровка Кинельского района. По состоянию на 06:00, 4 мая, уровень воды над дорожным полотном составляет 10 см.

В результате подъема уровня воды в реке Волга произошло подтопление 34 дачных участков на полуострове Копылово в Тольятти (29 участков на дачном массиве «Вишенка», 5 участков в дачном массиве «Гидромеханизатор»).

По состоянию на 06:00, 4 мая, высота уровня воды составляет 25 см.

Организовано информирование населения, постоянно проживающих жителей на данных участках нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, пострадавших нет, эвакуация не требуется.

На 4 мая прогнозируется подтопление ещё 32 низководных дачных участков в СНТ «Вишенка» и «Гидромеханизатор» на полуострове Копылово.

В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС, по сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» уровни воды у города Самара прогнозируются в пределах 31,70 - 32,20 мБс.

Вследствие этого возможно подтопление низинных участков местности, дорог, низководных мостов, дачных участков и сельхозугодий, примыкающих к бассейнам рек Волга, Сок, Самара расположенных на территории городских округов Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, муниципальных районов Волжский, Кинельский, Красноярский, Ставропольский.

В соответствии с графиком спецпопуска Жигулевского гидроузла объем сбросов до 5 мая составит 25000 куб.м/с. С 6 мая и далее будет происходить ежедневное уменьшение сбросных расходов.

Уровень воды у Самары составляет 31,86 мБС.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- отключить газ, электричество и воду;

- погасить огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- подготовиться к эвакуации.

При быстром подъеме уровня воды:

Прежде всего надо позаботиться о защите вещей в доме и подготовится к возможной эвакуации.

При наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства. Можно из пластиковых бутылок, надувных подушек, матрацев соорудить средства для спасения.

До прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях.

Организовать подачу сигналов спасателям: днем – вывешивая или размахивая хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время суток – световым сигналом факелов, света фонаря или свечи и периодически – голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как:

- необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим;

- продолжающийся подъем уровня воды, угрожающий затоплением верхних этажей, чердака.

При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направления движения.

Подготавливаться к самоспасению надо тщательно, спокойно, учитывая направление и скорость течения воды.

Если местность Вам знакома и глубина воды незначительна, то можно уверенно дойти до здания, сооружения, возвышающихся над водой незатопленных участков суши.

Если Вы находитесь в быстрозатапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям, если их нет, то передвигаться по воде нужно медленно, желательно прощупывать глубину шестом или палкой.

В ходе самостоятельного движения не прекращайте подавать сигнал бедствия.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде или утопающим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

Фото: облМЧС