МЧС СО напоминает об опасности палов сухой травы и мусора

41

Каждую весну наша страна встречается с большой бедой - палами прошлогодней сухой травы, которые часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и так далее.

Граждане наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина лесных пожаров.

В регионе еще не везде сошел снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.

Так, с 5 по 6 апреля на территории области в результате неконтролируемого пала сухой растительности произошло 4 пожара на общей площади 0,0765 га. 2 из них произошли в Тольятти на общей площади 0,07 га, 1 пожар в Шигонском районе на площади 0,005 га и 1 пожар в Красноармейском районе на площади 0,0015 га.

Всего с начала года произошло 8 пожаров на общей площади 0,0927 га.

Нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов, у которых, к примеру, при умышленном поджигании - палы вышли из-под контроля; жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком». Вот только ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительно.

Следует также учесть, что палы могут служить причиной гибели людей. Самая очевидная – когда огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. Менее очевидная состоит в том, что дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

Фото: облМЧС