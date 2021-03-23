МЧС СО: Лёд на реках становится рыхлым.  Не выходите на лёд!

95

Приближается время весеннего паводка. Лёд на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. В этот период нахождение на льду становится крайне опасным: лед в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой. Образовавшиеся промоины представляют опасность для рыбаков любителей прогуляться по льду водоемов.

ГИМС и спасатели ежедневно патрулируют водные объекты, находящиеся в Самарской области. Проводят профилактические беседы с гражданами об опасности выхода на лёд в весенний период. С начала года инспекторами проведено 162 патрулирования и более тысячи бесед с гражданами. Но, несмотря на предупреждение, любители подлёдного лова не спешат покидать потенциально опасные места, рискуя жизнью ради улова.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям Самарской области о том, что водоём весной представляет собой серьёзную угрозу жизни и здоровью и призывают не подвергать свою жизнь опасности ради сомнительного улова.

Уважаемые самарцы! Не выходите на лёд! Берегите себя и своих детей. Помощь может не успеть прийти вовремя. Помните, что ваша жизнь в собственных руках. Выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС