Я нашел ошибку
Главные новости:
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.
МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты
Теперь тяжелобольные дети смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
В педиатрическом отделении Сызранской больницы открыли новую паллиативную палату
В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных стран мира в категориях юниоры, взрослые, ветераны, пара-армрестлеры.
Ксения Гуляева и Илона Семенова из Самарской области - призеры чемпионата и первенства мира по армрестлингу
Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком
Под Самарой 52-летний водитель Renault Logan погиб в ДТП с грузовиком
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев
В Самаре вечером 11 октября ветер повалил несколько деревьев
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
82% россиян считают электросамокаты опасными для пешеходов
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Самарец отдал аферистам 1,6 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: грибной сезон в разгаре - правила тихой охоты

12 октября 2025 15:07
91
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.

На тихую охоту с правилами безопасности.

Грибной сезон в разгаре. Перед походом в лес:

Возьмите компас, спички, нож, воду, продукты, свисток, зарядите телефон.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды, оденьтесь по сезону.

Пожилым людям и тем, кто принимает лекарства, не забудьте медикаменты.

Обсудите маршрут и время возвращения с родными.

Запоминайте ориентиры: деревья, камни и т.д.

Если вы заблудились:

Не паникуйте, остановитесь.

Слушайте звуки: лай собак, шум машин, поезда.

Залезьте на дерево, чтобы осмотреться.

Если вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер.

Двигаясь сами, ориентируйтесь по солнцу, линиям электропередач, дорогам, рекам.

Подавайте сигналы палкой о деревья.

МЧС России Самарской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности: не оставляйте костры без присмотра, не бросайте окурки.

Звоните спасателям с номера 112, даже без сим-карты или в роуминге.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и вернуться домой безопасно.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности.
09 октября 2025, 17:26
МЧС СО: в Самаре прошел урок безопасности для студентов
Такие уроки помогают формировать у молодежи ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. Общество
503
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
06 октября 2025, 15:33
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности. Общество
501
В Самарской области, как и в других регионах, проводятся мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению жизнедеятельности населения.
01 октября 2025, 15:57
1 октября во всех регионах России, под руководством МЧС, проводится ежегодная всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
В Самарской области, как и в других регионах, проводятся мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению жизнедеятельности... Общество
763
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
220
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
394
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
523
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
927
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
395
Весь список