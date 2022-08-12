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МЧС СО: если вы увидите дым или огонь в поле или в лесу – незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу

12 августа 2022 18:16
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В жаркую сухую погоду высока вероятность возникновения лесных и природных пожаров, которые при порывах ветра могут перекинуться на ближайшие населенные пункты и садово-дачные товарищества.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что с 13 по 15 августа местами в Самарской области в дневные часы ожидается жара +30, +31 С". Объявлен желтый уровень опасности.

В жаркую сухую погоду высока вероятность возникновения лесных и природных пожаров, которые при порывах ветра могут перекинуться на ближайшие населенные пункты и садово-дачные товарищества. За прошедшие сутки произошло 4 природных пожара на общей площади 0,075 га. С начала года зарегистрировано 567 пожаров на общей площади более 50 гектар. Перехода огня на леса и населенные пункты пожарно-спасательными подразделениям не допущено.

С 9 по 23 августа в области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а до 15 октября 2022 года в регионе действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения.

Уважаемые жители Самарской области! Впереди выходные дни. Многие из вас поедут за город. Если в пути вы увидите дым или огонь в поле или в лесу – незамедлительно позвоните в пожарную охрану по телефонам «101» и «112».

Ваш звонок сможет предотвратить крупный пожар и такие страшные его последствия, как потеря имущества, здоровья и даже жизни!

 

Фото:   облМЧС

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