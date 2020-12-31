МЧС СО: Безопасный праздник. Все, что нужно знать о безопасности в Новый Год

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Одни из главных символов новогодних и рождественских праздников это украшенная елка и различные пиротехнические изделия. Трудно представить, что 31 декабря, а порой еще и 30, поздно вечером не гремят петарды и не блестит салют на домами.

А ведь при неправильном использовании такие опасные «игрушки» могут залететь кому-то на балкон, в открытую форточку, попасть под ноги, поранить животных, приземлиться в мусору и начать там настоящий пожар. Как раз в Новогоднюю ночь с 2019 по 2020 год в Промышленном районе на улице 6-ая просека 137 случился пожар на балконе из-за случайно попавшего туда пиротехнического изделия. К счастью эта история закончилась хорошо, но так бывает не всегда.

А что говорить о хвойной красавице. Пластиковая или «живая» - практически всегда украшена гирляндами и мишурой. Но стоит помнить с в Новогоднюю ночь никто не отменял, например, короткое замыкание, что вполне может привести к нешуточному костру в доме.

Мы не хотим вас напугать, а хотим предостеречь и напомнить важные правила техники безопасности и правила поведения в подобных, совершенно омрачающих праздник, ситуациях.

Про ёлку.

- устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка. Лучше расположить ее вдали от отопительных приборов;

- когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;

- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо выключить;

- ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами;

– С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями;

- запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть гирлянды;

- не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома.

Про пиротехнику.

Покупателям и продавцам:

- продажа пиротехнических изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам;

- пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускается их размещение в подвалах;

- следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек;

- запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

Существует пять классов опасности пиротехнических изделий:

К первому относятся бенгальские огни, ко второму и третьему - более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций. Четвертый и пятый классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов.

При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в помещении;

- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке;

- доверять запуск пиротехники детям и подросткам до 16 лет.

Общие правила о запуске пиротехнических изделий:

1. Приобретайте только сертифицированные пиротехнические изделия;

2. Каждое пиротехническое изделие должно иметь инструкцию по применению на русском языке;

3. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград;

4. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;

5. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны;

6. Определите человека, ответственного за проведение фейерверка. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения;

7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки;

8. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность, закрепить или установить в плотный снег;

9. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками;

10. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению;

11. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям;

12. Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после запуска;

13. Категорически запрещается ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пиротехнику ДЕТЯМ, неосторожно обращаясь даже с бенгальскими огнями и мелкими петардами, дети чаще всего получают ожоги и травмы рук, глаз;

14. Не допускается применение изделий с истёкшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Счастливого и безопасного Вам празднования Нового года и Рождества, передает пресс-служба облМЧС.