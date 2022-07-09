МЧС СО:  берегите своих детей, отдыхайте у воды в установленных местах

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По данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 21 происшествие на водных объектах, погибло 15 человек, в том числе 2 детей, 45 человек удалось спасти. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, а также в результате нахождение детей у воды без присмотра родителей.

На этой неделе произошло два происшествия на выходных объектах связанных с детьми одного ребёнка удалось спасти очевидцами, двое к сожалению погибли.

О последнем происшествии стало известно вечером 8 июля: из реки Подстепновка в мкр. Южный город Волжского района очевидцами был спасен мальчик 2011 г.р., который в последующем был госпитализирован, также на месте происшествия спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению погибшего мальчика 2010 г.р.

Уважаемые родители, следите за детьми, не отпускайте их одних на прогулку вблизи водоемов.

Уделите особое внимание организации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. Игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.

Не разрешайте ребенку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией.

Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на водоеме. Ознакомьте детей с правилами поведения на воде.

Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут предотвратить несчастные случаи.

Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И купание проводится под их непрерывным контролем.

Все дети должны помнить правила:

- купаться только в специально отведенных местах;

- не допускать шалостей на воде;

- не подавать ложных сигналов тревоги;

- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;

- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;

- не купаться в воде при температуре ниже + 18 градусов,

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих;

- не кататься на самодельных плотах;

- купаться только в присутствии старших.

Уважаемые родители помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше если он будет отдыхать у воды под бдительным контролем с Вашей стороны.

Берегите своих детей!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: pxhere