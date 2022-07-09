Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе с начала года произошло 21 происшествие на водных объектах, погибло 15 человек, в том числе 2 детей, 45 человек удалось спасти.
МЧС СО:  берегите своих детей, отдыхайте у воды в установленных местах
Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». Три тайма по 40 минут.
«Крылья Советов» разгромили «Урал» в последнем контрольном матче
Будут ли взимать налоги с теплиц и бань? Как изменятся правила подачи декларации? Что нового в правилах строительства частных домов?
В СОУНБ в рамках проекта «Юридический ликбез» расскажут о земельных законах для дачников и садоводов
На месте происшествия работали 4 водолаза.
В водоеме Южного города утонул мальчик
Рогозин рассказал, что Нельсон хотел поговорить с ним по телефону после того, как российские космонавты развернули на МКС флаг ЛНР.
Рогозин отказался обсуждать что-либо с главой NASA, пока с «Роскосмоса» не снимут санкции
В Самарской области, которая отличается многонациональным и многоконфессиональным составом, Курбан-байрам почитается особо.
Дмитрий Азаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
В Самаре добились демонтажа навеса, осадки с которого падали на общую дорогу и мешали проезду машин «Скорой»
В Самаре добились демонтажа навеса, осадки с которого падали на общую дорогу и мешали проезду машин «Скорой»
В Самаре ночью тушили дом в Ташкентском переулке
В Самаре ночью тушили дом в Ташкентском переулке
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО:  берегите своих детей, отдыхайте у воды в установленных местах

9 июля 2022 18:31
126
В регионе с начала года произошло 21 происшествие на водных объектах, погибло 15 человек, в том числе 2 детей, 45 человек удалось спасти.

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 21 происшествие на водных объектах, погибло 15 человек, в том числе 2 детей, 45 человек удалось спасти. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, а также в результате нахождение детей у воды без присмотра родителей.

На этой неделе произошло два происшествия на выходных объектах связанных с детьми одного ребёнка удалось спасти очевидцами, двое к сожалению погибли.

О последнем происшествии стало известно вечером 8 июля: из реки Подстепновка в мкр. Южный город Волжского района очевидцами был спасен мальчик 2011 г.р., который в последующем был госпитализирован, также на месте происшествия спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области были проведены работы по извлечению погибшего мальчика 2010 г.р.

Уважаемые родители, следите за детьми, не отпускайте их одних на прогулку вблизи водоемов.

Уделите особое внимание организации досуга детей. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте места пребывания детей. Игры на воде, кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.

Не разрешайте ребенку гулять у воды, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией.

Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, обязательно должен уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности, находясь с детьми на водоеме. Ознакомьте детей с правилами поведения на воде.

Обеспечение безопасности детей на воде включает в себя обязанности взрослых по организации купания и строгое соблюдение правил поведения на водоемах самими детьми. Только такие совместные действия могут предотвратить несчастные случаи.

Для купания детей во время отдыха на даче, походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование места купания хорошо плавающими взрослыми. И купание проводится под их непрерывным контролем.

Все дети должны помнить правила:

- купаться только в специально отведенных местах;

- не допускать шалостей на воде;

- не подавать ложных сигналов тревоги;

- не плавать на надувных матрацах, камерах, досках;

- не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;

- не купаться в воде при температуре ниже + 18 градусов,

- не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающих;

- не кататься на самодельных плотах;

- купаться только в присутствии старших.

Уважаемые родители помните, что Ваш ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше если он будет отдыхать у воды под бдительным контролем с Вашей стороны.

Берегите своих детей!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
9 июля 2022  13:22
С 10 по 12 июля максимальная температура воздуха в Самарской области ожидается до +33 С
265
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
9 июля 2022  10:13
Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив
708
По итогам встречи была достигнута договоренность о совместном развитии консерваторского образования в регионе, в частности, особое внимание будет уделено Тольятти.
8 июля 2022  17:09
Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве Самарской области с Российской академией музыки имени Гнесиных
617
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
512
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
543
Весь список