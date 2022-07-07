МЧС России вводит требования к фасадным системам зданий после крупных пожаров

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1 сентября 2022 г. приказом МЧС России от 30 июня 2022 г. № 660 вводится в действие свод правил «Навесные фасадные системы с воздушным зазором». Указанный нормативный документ устанавливает требования пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте фасадных систем.

Кроме того, сводом правил определен перечень необходимых показателей пожарной опасности строительных материалов, входящих в состав конструкции фасадных систем.

Введение данного документа позволит сократить количество пожаров, отличительной особенностью которых было стремительное распространение огня по фасадам зданий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МЧС СО