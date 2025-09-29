МЧС России: по всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября

110

В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».



МЧС России напоминает, услышав звук сирены, необходимо:

- сохранять спокойствие и не паниковать;

- включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.



Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.

Фото: МЧС России