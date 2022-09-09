МЧС России: если на выходных пойдете за грибами

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Обязательно сообщите родственникам в какое место вы собрались, чем подробнее, тем лучше. Изучите карту местности, ближайшие населённые пункты, дороги, водоёмы, просеки, ЛЭП. Не ходите в лес в одиночку. Излишняя самоуверенность - ваш враг. Люди теряются в местах, в которых они по 10-20 лет ежегодно собирают грибы.

Список обязательных вещей которые должны быть у каждого грибника в рюкзаке:

1. Заряженный телефон (желательно также иметь дополнительный внешний аккумулятор). Это главный ваш инструмент спасения. С помощью него, при наличии связи, вы легко сможете сообщить о происшествии, а самое главное ОТПРАВИТЬ свои КООРДИНАТЫ спасателям. Обязательно научитесь это делать И НАУЧИТЕ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. Даже если нет интернета, но есть связь вы сможете сориентировать спасателей по звуку сирены от авто или мобильной станции подачи сигнала.

2. Запас воды (1 литр) и немного еды.

3. Зажигалка (даже если промокнет, ее можно высушить)

4. Фонарь, со свежими батарейками.

5. Свисток (если кричать, голос со временем сядет).

6. Яркая одежда, в идеале взять светоотражающий жилет из автомобиля.

7. Минимальную аптечку и личные лекарства.

Все это поместится в небольшой рюкзак и не доставит особых хлопот при походе за грибами, сообщает пресс-служба МЧС России.

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