МЧС присвоит пожарные категории всем зданиям в России к августу 2021 года

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МЧС России после перехода на риск-ориентированный подход присвоит к 1 августа 2021 года каждому объекту одну из шести индивидуальных категорий пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Об этом ТАСС сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"После перехода на риск-ориентированный подход 1 января мы за семь месяцев, то есть к моменту начала планирования проверок на 2022 год, проведем работу по разделению объектов по категориям пожарного риска. Ее мы планируем завершить 1 августа", - сказал он. Еникеев пояснил, что эта работа автоматизирована, для нее предусмотрена определенная программа, которая на основании имеющихся данных определит, к какой категории пожарного риска отнести тот или иной объект защиты. "Критерии для данной программы утверждены. Всего их насчитывается порядка сорока, а по своей сути программа напоминает чек-лист", - сказал он.

Всего на учете МЧС находится 2,7 млн зданий и сооружений, из них около 320 тыс. в данный момент относятся к чрезвычайно высокой и высокой категории пожарного риска.

МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдет на риск-ориентированный подход, в соответствии с которым каждому объекту присваивается индивидуальная категория пожарного риска. Принципиальное отличие от ранее действующих правил заключается в том, что категория риска присваивается теперь для каждого объекта индивидуально, а не для групп, однородных по виду деятельности. Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и т. д. автоматически относились к одинаковой группе риска, то теперь у каждого из таких объектов будет своя в зависимости от нескольких показателей. В их числе противопожарное состояние объекта, его особенности и добросовестность собственника. Категория риска впоследствии может меняться - как повышаться, так и понижаться, при этом будет меняться и периодичность плановых проверок.

В России предусмотрено шесть категорий рисков. Объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются раз в год, высокого - раз в два года, значительного - раз в три года, среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет, умеренного - не чаще чем один раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС