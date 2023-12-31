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МЧС предупредило о запрете запускать пиротехнику около домов

31 декабря 2023 14:08
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МЧС предупредило о запрете запускать пиротехнику около домов

МЧС России в канун Нового года напомнило о запрете на запуск пиротехники в местах, где это может оказаться опасным для людей и строений.

В сообщении пресс-службы МЧС, которое цитирует РИА Новости, говорится, что применение пиротехники строго запрещено внутри любых помещений, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, а также вблизи жилых домов. Это связано с тем, что горящие пиротехнические изделия могут залететь в окна, форточки, на балконы или чердаки.

В ведомстве подчеркнули, что запрещено применение пиротехники и в местах больших скоплений людей.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники может привести к наказанию граждан штрафом в размере до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30 тысяч, предпринимателей – до 60 тысяч, а юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

 

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