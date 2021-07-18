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МЧС предложило разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек

18 июля 2021 10:09
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МЧС предложило разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек

МЧС России выступило с предложением разрешать сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений. Об сообщает 18 июля ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Предлагается добавить абзац в правила противопожарного режима, в которых говорится, что при использовании открытого огня «для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности» на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место разведения огня должно располагаться «на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек».

В настоящее время место использования открытого огня может располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего здания, постройки или открытого склада, в 100 м — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 30 м — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев, пишут "Известия".

Теги: дача костер МЧС

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