МЧС: начинаются круглосуточные поиски тел шахтеров в Кузбассе

116

Спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, передают "Известия" со ссылкой на врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Каждый день утверждается план, каждые сутки, каждую ночь. Берутся пробы: внешние с забором воздуха из шахты, но наиболее точный прогноз определяется, когда забор берут внутри тела шахты. Для этого спасатели спускаются, забирают забор, и, как вы понимаете, чем ближе к эпицентру, тем точнее все концентрации. Поэтому это в любом случае риск <…> Мы сделаем некую паузу для перевентиляции воздуха, но мы будем работать круглосуточно по поиску и подъему тел», — приводит телеканал RTVI слова Чуприяна.

Ранее в этот день губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий.

Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ/"Известия"