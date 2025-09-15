MAX - новая официальная площадка диалога между властью и обществом

130

За две недели в национальном мессенджере MAX появились ведущие государственные паблики. 7 сентября в MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости» (https://max.ru/news_kremlin), а 10 сентября начал работу официальный канал правительства России (https://max.ru/government_rus).

Тренд на создание безопасной и суверенной цифровой среды для взаимодействия государства и граждан был поддержан и на уровне Самарской области. С сентября в MAXе появились госпаблики Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева (https://max.ru/Fedorischev63) и Правительства Самарской области (https://max.ru/SamarOblast).

Сейчас канал губернатора Вячеслава Федорищева входит в топ-5 по количеству подписчиков в национальном мессенджере среди глав регионов. «MAX – это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно», - отметил губернатор.

Напомним, госпаблики - это официальные, верифицированные каналы органов власти, созданные для быстрого, безопасного и прямого информирования граждан. Госпаблики - современный этап в цифровизации госуправления, обеспечивающий достоверность информации, ее безопасность, оперативность и удобство.

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области и получайте оперативную и проверенную информацию в национальном мессенджере MAX и в социальной сети ВКонтакте.