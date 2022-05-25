Материнский капитал предлагают разрешить тратить на покупку автомобиля.

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С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет газета "Известия". Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Лантратовой, семьи могли бы тратить маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования "Семейный автомобиль".

Как пояснила парламентарий, причиной ее обращения стали просьбы, которые поступают от родителей. Добавлю, в некоторых субъектах использовать региональный материнский капитал для покупки машины уже разрешено. Среди них Калининградская, Смоленская, Ростовская, Сахалинская области, а также Санкт-Петербург, Карелия, Бурятия и Якутия.