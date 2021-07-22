Мать мальчика из Австрии: идея письма Путину полностью принадлежит ребенку

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Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку.

"Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали", — подчеркнула Сюзанна Брандштеттер.

Сюзанна — словачка, а ее супруг — австриец, поэтому пара испытывает симпатию к России, добавила она. Они с сыном смотрят много документальных фильмов, а Маттиас хорошо знает словацкую культуру, а также то, что в России так же гостеприимно и это огромная страна. Семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск.

"Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: "Мама, я должен написать письмо Путину", — сказала собеседница агентства.

Сюзанна заметила, что весь текст Маттиас написал сам.

"Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда все пришло ему в голову. Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну: "Давай ты попробуешь, и посмотрим", — поделилась Сюзанна.

В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото Путина с личным автографом. Кроме того, мальчик получил несколько книг о России и Москве, которые помогут ему расширить свои знания и совершенствовать русский язык.

По словам Сюзанны, сегодня они получили письмо, а также книги — через сопредседателя российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофа Ляйтля. Маттиас "открыл письмо сам и был поражен", отметила она.

Фото: соцсети