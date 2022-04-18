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Масштабный проект для молодёжи «Лига будущего» пройдёт более чем на 10 000 площадках по всей стране

18 апреля 2022 16:38
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Его главная задача - дать возможность молодёжи стать соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России.

«Лига будущего» — новый проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), призванный собрать и воплотить лучшие идеи молодого поколения россиян.

Масштабный проект для молодёжи пройдёт более чем на 10 000 площадках по всей стране. Его главная задача - дать возможность молодёжи стать соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России.

 Участниками проекта могут стать представители молодого поколения от 14 до 35 лет: школьники, студенты учреждений ссузов и вузов, работающая молодёжь, молодёжные НКО, молодые предприниматели и ученые, спортсмены и творческая молодёжь и все, кто хочет влиять на конструктивные изменения в стране.

 Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева подчеркнула, что это отличная возможность для молодёжи внести вклад в развитие России.
«Время перемен, в котором мы живём, необходимо использовать для внутреннего развития, открытия наших скрытых резервов. И главным драйвером этого созидательного процесса должна стать молодёжь. Молодые люди готовы генерировать идеи, а мы хотим услышать их и помочь в реализации лучших из них, – отметила Ксения Разуваева. – Проект «Лига будущего» соберёт идеи молодёжи, зафиксирует их и поможет в дальнейшем развитии. Важно понимать, что только от нас самих зависит, как будет использовано это время новых возможностей».

Проект начался с обучения модераторов. Именно они станут проводниками идей «Лиги будущего», а также помогут участникам на этапах обсуждения и разработки инициатив. На сегодняшний день в пул модераторов вошли более 10 500 человек из всех регионов России.

Креативные встречи по поиску и разработке идей уже стартовали в регионах страны. На них молодые люди смогут не просто обозначить актуальные вопросы, но и предложить конкретные решения или проекты, найти единомышленников, детализировать свои инициативы.

Подобные мероприятия проходят и в Самарской области. Так, на прошлой неделе креативная сессия состоялась в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Озвученные в рамках встречи идеи были доработаны. В ближайшее время молодые самарцы смогут рассказать о своих инициативах на платформах проекта.

Поделиться идеей, подать свой проект можно на сайтах лигабудущего.рф или leagueoffuture.ru.

Также в «Лиге будущего» Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) проведёт и другие активности: опросы молодёжи, интерактивы в сети, обсуждения проектов и идей, бизнес-мастерские, мастер-классы и другие.

Планируется, что в День молодёжи финалом проекта станет Общероссийский марафон, где молодые люди презентуют свои лучшие идеи всей стране. Топ-100 инициатив, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы. Сопровождение этих инициатив продолжится в течение года. 

 

Фото:   правительство СО

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