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Маркетологи в Поволжье готовы стать пекарями, ИТ-специалисты — электриками

26 июля 2023 09:42
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Маркетологи в Поволжье готовы стать пекарями, ИТ-специалисты — электриками

СберУниверситет и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, в каких рабочих специальностях могли бы работать жители Приволжского федерального округа.

Чаще всего жители Поволжья готовы сменить профессию на швею (каждый четвертый), кондитера или пекаря (каждый пятый ответ), электрика (18%), наладчика (12% ответов). Реже остальных респонденты готовы стать автомаляром (2%), печатником и каменщиком — по 3% ответов.

В разрезе профсфер сотрудники маркетинга, рекламы и PR чаще остальных готовы стать швеями, поварами и кондитерами. Пекарями-кондитерами также могли бы работать специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, кроме того, они чаще других выбирали профессию автомаляра. Специалисты по финансам и бухгалтерии выбирали в качестве возможной работы повара, пекаря и оператора конвейера; сотрудники сферы «Административный персонал» — пекаря и повара, швею, печатника; ИТ-специалисты чаще остальных готовы стать электриками и кузнецами. Работники сферы «Производство и сервисное облуживание» выбирали в качестве возможной профессии слесаря и автослесаря, наладчика, монтажника; специалисты области «Транспорт, логистика, перевозки» — плотника, тракториста, машиниста, фрезеровщика. Отметим, что все участники опроса не были на момент исследования квалифицированными рабочими специалистами. 

В разрезе возрастов на такую специальность, как швея, повар, кондитер готовы перейти соискатели в возрасте от 18 до 34 лет, работать электриками, печатниками, наладчиками, токарями могли бы респонденты старше 45. Женщины чаще мужчин выбирают профессии повара, кондитера, швеи, а также оператора конвейера, печатника и автомаляра. Мужчины же выражают больше готовности работать электриками, автослесарями, механиками, токарями, машинистами и др.

Теги: Опрос

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