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Маркетолог Бобровская объяснила, как не нужно записывать близких в своем телефоне

30 октября 2022 16:31
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В телефонной книге следует избегать очевидных имен, таких как «мама» или «папа».

При записи близких людей в телефонной книге следует избегать очевидных имен, таких как «мама» или «папа», чтобы не оказаться жертвой мошенников. Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская 30 октября объяснила, как злоумышленники могут воспользоваться информацией о номерах телефонов родственников, пишут "Известия".

По ее словам, если телефон окажется в руках мошенника, он может посмотреть телефонную книгу и позвонить родителям или другим близким людям с целью вымогания денег.

«Ведь одна из распространенных схем мошенничества с использованием механизмов социальной инженерии — это звонки родственникам от имени абонента, чей список контактов они получили с целью получения денег. Предлогов для этого — множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Бобровская подчеркнула, что не стоит пренебрегать данным советом, поскольку даже самые бдительные родители могут поверить в реальность якобы произошедшего ДТП, если звонок раздался именно с телефона их чада.

 

Фото:   ru.freepik.com

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