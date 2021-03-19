Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с Джо Байденом, который несколько раз споткнулся на трапе самолета

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала инцидент с президентом США Джо Байденом, который несколько раз споткнулся на трапе самолета, передают "Известия".

В пятницу, 19 марта, перед вылетом в Атланту президент США несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу «борта № 1». Затем американский лидер встал и отдал честь провожающим.

В пресс-службе Белого дома заявили, что причиной падения американского лидера стал сильный ветер.

«Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян, а просто ветер», — написала Захарова в своем Facebook.

Фото из открытых источников