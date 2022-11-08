Марина Тарасова посетила Дом ребенка при ИК-15 УФСИН СО

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Врио уполномоченного по защите прав ребенка в Самарской области Марина Тарасова посетила Дом ребенка при ИК-15 УФСИН России региона.

В рабочей поездке в Дом ребенка Марину Тарасову сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и начальник ИК-15 полковник внутренней службы Руслан Норин.

Должностные лица совершили обход помещений, осмотрели спальню, актовый зал, комнату совместных свиданий, а так же помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора.

В завершении визита был проведен прием осужденных по личным вопросам, касающихся организации питания детей и порядка проведения длительных свиданий с родными и близкими, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области