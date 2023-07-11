Марина Семеновых из Самары победила в конкурсе Росмолодёжь.Гранты на «Тавриде»

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На «Тавриде» в Крыму завершился образовательный заезд, приуроченный к Году педагога и наставника, – «Ты тоже можешь стать легендой». 382 участника из 76 регионов страны вместе размышляли о современной педагогике, искали новые подходы к образованию и к ученикам, разрабатывали интерактивные концепции для детского творчеств. Самарскую область на заезде представили 4 молодых людей, в их числе Марина Семеновых. Она не только приняла участие в образовательной программе, но и успешно защитила свой проект в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Проект Марины Семеновых рекомендован комиссией к присуждению грантовой поддержки на сумму 313 000 рублей.

Марина Семеновых – руководитель патриотического проекта «Юные герои Отечества». Грант в размере 313 000 рублей она направит на развитие и масштабирование проекта. Его цель – познакомить молодёжь с именами ребят, которые совершили по-настоящему героические поступки и не побоялись пожертвовать своей жизнью ради жизни других, проявили свою активную гражданскую позицию. Проект будет реализован в Самарской области и за её пределами: в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской область, республике Крым, Чеченской республике и Луганской народной республике.

«С 2023 года проект «Юные герои Отечества» успешно реализуется в Самаре и Ханте-Мансийске. В этом году мы попробуем его масштабировать. Уже разработан целый комплекс мероприятий, в частности, «Уроки мужества» в школах, съемки мини-историй о юных героях на основе любительских и профессиональных видеоматериалов, собранных по всей стране. Выпустим тематическую серию тетрадей по мотивам подвигов и будем их бесплатно распространять в школах. Осенью планируем провести региональный патриотический онлайн-семинар для педагогов, в котором обсудим современные технологий патриотического воспитания», – рассказала Марина.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». С 2015 года победителями конкурса уже стали более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей.

В 2023 году в рамках трех прошедших образовательных заездов «Тавриды» на участие в конкурсе была подана суммарно 143 заявки. После предварительной оценки и предзащиты к публичной защите допущен 101 проект. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 14 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 450 000 рублей.