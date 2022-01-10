Марина Хлебникова: короткое замыкание возможно стало причиной пожара в ее квартире

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Певица Марина Хлебникова считает, что к пожару в ее квартире могло привести короткое замыкание, передает ТАСС.

"Скорее всего, я поставила один зарядник - телефон, потому что все высадила после поездки, второй [зарядник], включила компьютер, на котором включила кино, чтобы спать. Потом у меня что-то наверняка заряжалось дополнительно - приборы, с которыми мы ездим на гастроли. То есть там была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула... Вполне могло быть короткое замыкание", - рассказала Хлебникова в эфире телеканала "Россия-1".

Певица рассказала, что остается на постельном режиме и проходит послеожоговую терапию.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября 2021 года. В экстренных службах сообщили ТАСС, что певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ. Она продолжает лечение в ожоговом отделении НИИ им. Н. В. Склифосовского.