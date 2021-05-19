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Марина Антимонова: губернатор поручил сконцентрироваться на поддержке людей в сложной жизненной ситуации

19 мая 2021 14:27
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Профильный министр, кандидат предварительного голосования «Единой России»  рассказала о задачах власти и партии по итогам Послания главы региона. 

Поручения, озвученные губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Послании, уже выполняются, рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона, кандидат предварительного голосования «Единой России» Марина Антимонова. Меры социальной поддержки жителям губернии предоставляются в рамках персональной работы с каждой семьей. 

«В Послании Дмитрия Азарова прозвучали очень важные и значительные поручения. Состоялась оценка работы за предыдущие годы: на наш взгляд, наибольшим достижением является завершение работы по обеспечению жильем очень значимой для Самарской области группы людей — это ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В 2020 году благодаря беспрецедентному финансированию из областного бюджета и при единогласной поддержке депутатов губернской думы, активной позиции фракции «Единой России» было принято решение о выделении средств, которые позволили закрыть очередность», — отметила Марина Антимонова. 

Министр добавила, что сегодня получения выплат ожидают только те люди, которые ранее не имели оснований для обеспечения жильем. Работа по выявлению и обеспечению жильем тех, кто в этом нуждается, будет продолжаться и дальше. 

Еще одним важным разделом обращения губернатор, считает Марина Антимонова, стали вопросы борьбы с бедностью. 

«Государственные службы должны в первую очередь сконцентрироваться на поддержке тех людей, которые в силу объективных обстоятельств самостоятельно не могут справиться с бедностью. В условиях, когда имеется серьезное снижение рождаемости, и существенного роста ее пока не ожидается, на первом месте, конечно, поддержка многодетных семей. Мы уже начали реализовывать поручение губернатора, согласно которому предлагается персонально с каждой многодетной семьей, которая нуждается в государственной поддержке, проработать все возможные варианты использования социального контракта. Я очень надеюсь, что в этой работе социальным службам помогут и депутаты — как местного и городского уровня, так и губернской думы. Это работа с реальными людьми, возможность помочь этим семьям», — подчеркнула министр.  

По её словам, в Самарской области предусмотрен гибкий механизм помощи, очень серьезные средства, которые делают меры социальной поддержки доступными для очень многих людей. В этом году на эти цели в бюджете области предусмотрены беспрецедентные суммы — об этом также было сказано в Послании губернатора. 

«Можно направить средства на развитие индивидуального предпринимательства, на создание или развитие личного подсобного хозяйства, использовать для решения вопросов поиска работы, получения образования. Можно просто использовать для того, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации, здесь и сейчас решить какие-то семейные проблемы. Рассчитываю, что будет встречное движение: мы предложим варианты выхода, а люди откликнутся и примут эти предложения, будут пользоваться этой помощью», — сказала Марина Антимонова.  

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы. 

Помощь тем, кто в ней нуждается — часть этой Стратегии. Она создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её разработке приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории.  По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: Марина Антимонова поддержка людей в сложной жизненной ситуации Послание губернатора

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