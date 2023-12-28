Я нашел ошибку
Главные новости:
Ветврач из клиники в центре Самары сообщила, что на нее с ножом набросились пациенты
Ветврач из клиники в центре Самары сообщила, что на нее с ножом набросились пациенты
в Главном управлении проведено торжественное собрание в честь Дня спасателя Российской Федерации
В Главном управлении проведено торжественное собрание в честь Дня спасателя Российской Федерации
В малом и среднем бизнесе Самарской области занято более 700 тысяч человек
В малом и среднем бизнесе Самарской области занято более 700 тысяч человек
Магнитная буря обрушится на россиян 31 декабря
Магнитная буря обрушится на россиян 31 декабря
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева
С 9 января в Самарской области направят новую электричку до Похвистнева
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
7777777 пассажиров перевезли пригородными поездами в Самарской области
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
0
EUR 101.35
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Магнитная буря обрушится на россиян 31 декабря

28 декабря 2023 20:50
148
Магнитная буря обрушится на россиян 31 декабря

До Нового года ожидается спокойная обстановка в магнитном поле Земли с низким уровнем колебаний до 2 баллов. А вот с 31 декабря начнется новая магнитная атака. 

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН прогнозирует легкую магнитную бурю 28 и 30 декабря. В последний день года интенсивность бури чуть увеличится. По данным астрономов, после Нового года не ожидается никаких значительных возмущений в магнитосфере Земли.

В начале зимы россияне столкнулись с сильными магнитными бурями. Особенно сильное возмущение было зафиксировано 1 декабря, когда буря достигла 7 баллов и стала четвертой по силе за весь 2023 год, пишет hi-tech.mail.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
28 декабря 2023  20:09
В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект
159
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
28 декабря 2023  19:24
Новогодняя сказка: на площади Куйбышева самарцев ждут интересные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках» 
303
28 декабря 2023  15:52
"Новогодний маршрут" в Самаре уже в рейсе
309
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
28 декабря 2023  13:46
Самарские лесники заготовили более 10 тонн семян лесных растений
327
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
28 декабря 2023  13:37
В предстоящие праздничные дни в Самарской области усилят работу профильных служб
347
Весь список