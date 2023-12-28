Магнитная буря обрушится на россиян 31 декабря

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До Нового года ожидается спокойная обстановка в магнитном поле Земли с низким уровнем колебаний до 2 баллов. А вот с 31 декабря начнется новая магнитная атака.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН прогнозирует легкую магнитную бурю 28 и 30 декабря. В последний день года интенсивность бури чуть увеличится. По данным астрономов, после Нового года не ожидается никаких значительных возмущений в магнитосфере Земли.

В начале зимы россияне столкнулись с сильными магнитными бурями. Особенно сильное возмущение было зафиксировано 1 декабря, когда буря достигла 7 баллов и стала четвертой по силе за весь 2023 год, пишет hi-tech.mail.ru.