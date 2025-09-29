Любимыми сладостями россиян стали шоколад, мороженое и торты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Любимыми сладостями россиян стали шоколад, мороженое и торты

29 сентября 2025 13:45
111
Любимыми сладостями россиян стали шоколад, мороженое и торты

Купер и исследовательская компания ОнИн провели опрос* и выяснили, как россияне относятся к сладкому, сколько на него тратят и какие десерты предпочитают. Абсолютным фаворитом стал шоколад, на втором месте — мороженое, на третьем — пирожные. При этом половина опрошенных заявила, что стала есть меньше сладкого, а находить полезные альтернативы им помогают сервисы доставки.


Как часто едят сладкое
Большинство россиян (83%) едят сладкое регулярно: 38% — каждый день, еще 45% — несколько раз в неделю. Женщины едят сладости чаще: из них почти половина (48%) ест сладости каждый день, в то время как среди мужчин так делают только треть (32%). Частично или полностью отказались от сахара лишь 6% опрошенных.
География тоже влияет на привычки. Жители Воронежа и Казани чаще других едят сладкое ежедневно (44% и 42%), а в Тюмени рекордная доля тех, кто почти не употребляет десерты — 11%. 


При этом за последние несколько лет отношение к сладкому изменилось. 44% россиян стали есть меньше десертов. Особенно это характерно для женщин (49%) и людей старше 55 лет (51%). Еще 9% частично перешли на более полезные альтернативы.


Рейтинг десертов
Опрошенные заявили, что больше всего они любят шоколад (57%), мороженое (45%), а также торты и пирожные (34%). Результаты опроса подтверждаются данными аналитиков Купер — в первом полугодии 2025 года россияне чаще всего покупали шоколадные батончики, пирожные, а также печенье и вафли. Помимо этого, россияне любят конфеты (31%), сладкую выпечку (26%), печенье и пряники (24%), а также мармелад и зефир (16%). Интересно, что среди тех, кто почти не ест сладкое, самые популярные позиции — мороженое (62%) и натуральные сладости (23%) — то есть более легкие и полезные альтернативы.


По городам также наблюдаются различия: в Нижнем Новгороде больше других любят шоколад (66%), а в Ростове-на-Дону — торты и пирожные (45%). В Самаре чаще других предпочитают сладкую выпечку (40%), а в Воронеже — печенье и пряники (35%). 


Сладкое как антистресс
Главные причины любви к десертам — удовольствие от вкуса (24%) и улучшение настроения (24%). Для 21% россиян сладкое — это часть традиций, без него не обходится ни одно чаепитие. А еще 21% едят сладкое для поднятия настроения. При этом женщины чаще используют десерты как антистресс (12% против 6%  мужчин).


Где покупают и сколько тратят
Для покупки сладостей большинство выбирает супермаркеты и гипермаркеты (46%), а также магазины у дома (30%). 
Среди тех, кто пользуется доставкой сладкого, почти каждый второй (48%) заказывают десерты 1-2 раза в неделю. Чаще всего это делают жители Самары (67%), Новосибирска (60%) и Воронежа (60%). 31% делают заказы несколько раз в месяц. При этом 28% опрошенных отметили, что благодаря доставке у них появился доступ к более широкому ассортименту полезных сладостей. Так, 43% заказывают десерты, которых нет в обычных магазинах — натуральные батончики без сахара, пастилу без добавок, урбечи и другие альтернативы.


Средние траты на сладости у большинства не превышают 2000 рублей в месяц. Четверть россиян (26%) тратят на сладкое от 1000 до 2000. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
103
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
144
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
464
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1186
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
513
Весь список