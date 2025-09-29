Любимыми сладостями россиян стали шоколад, мороженое и торты

111

Купер и исследовательская компания ОнИн провели опрос* и выяснили, как россияне относятся к сладкому, сколько на него тратят и какие десерты предпочитают. Абсолютным фаворитом стал шоколад, на втором месте — мороженое, на третьем — пирожные. При этом половина опрошенных заявила, что стала есть меньше сладкого, а находить полезные альтернативы им помогают сервисы доставки.



Как часто едят сладкое

Большинство россиян (83%) едят сладкое регулярно: 38% — каждый день, еще 45% — несколько раз в неделю. Женщины едят сладости чаще: из них почти половина (48%) ест сладости каждый день, в то время как среди мужчин так делают только треть (32%). Частично или полностью отказались от сахара лишь 6% опрошенных.

География тоже влияет на привычки. Жители Воронежа и Казани чаще других едят сладкое ежедневно (44% и 42%), а в Тюмени рекордная доля тех, кто почти не употребляет десерты — 11%.



При этом за последние несколько лет отношение к сладкому изменилось. 44% россиян стали есть меньше десертов. Особенно это характерно для женщин (49%) и людей старше 55 лет (51%). Еще 9% частично перешли на более полезные альтернативы.



Рейтинг десертов

Опрошенные заявили, что больше всего они любят шоколад (57%), мороженое (45%), а также торты и пирожные (34%). Результаты опроса подтверждаются данными аналитиков Купер — в первом полугодии 2025 года россияне чаще всего покупали шоколадные батончики, пирожные, а также печенье и вафли. Помимо этого, россияне любят конфеты (31%), сладкую выпечку (26%), печенье и пряники (24%), а также мармелад и зефир (16%). Интересно, что среди тех, кто почти не ест сладкое, самые популярные позиции — мороженое (62%) и натуральные сладости (23%) — то есть более легкие и полезные альтернативы.



По городам также наблюдаются различия: в Нижнем Новгороде больше других любят шоколад (66%), а в Ростове-на-Дону — торты и пирожные (45%). В Самаре чаще других предпочитают сладкую выпечку (40%), а в Воронеже — печенье и пряники (35%).



Сладкое как антистресс

Главные причины любви к десертам — удовольствие от вкуса (24%) и улучшение настроения (24%). Для 21% россиян сладкое — это часть традиций, без него не обходится ни одно чаепитие. А еще 21% едят сладкое для поднятия настроения. При этом женщины чаще используют десерты как антистресс (12% против 6% мужчин).



Где покупают и сколько тратят

Для покупки сладостей большинство выбирает супермаркеты и гипермаркеты (46%), а также магазины у дома (30%).

Среди тех, кто пользуется доставкой сладкого, почти каждый второй (48%) заказывают десерты 1-2 раза в неделю. Чаще всего это делают жители Самары (67%), Новосибирска (60%) и Воронежа (60%). 31% делают заказы несколько раз в месяц. При этом 28% опрошенных отметили, что благодаря доставке у них появился доступ к более широкому ассортименту полезных сладостей. Так, 43% заказывают десерты, которых нет в обычных магазинах — натуральные батончики без сахара, пастилу без добавок, урбечи и другие альтернативы.



Средние траты на сладости у большинства не превышают 2000 рублей в месяц. Четверть россиян (26%) тратят на сладкое от 1000 до 2000.