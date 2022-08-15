Лучшим начальником пожарного караула ГУ МЧС СО в 2022 году стал тольяттинец Евгений Евграфов

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Лучшим начальником пожарного караула Главного управления МЧС России по Самарской области в 2022 году стал тольяттинец Евгений Евграфов - начальник караула 39 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.

Конкурс «Лучший по профессии» проходил в два этапа. Участники соревновались в теоретической подготовке и выполняли нормативы по физической подготовке. Старший лейтенант внутренней службы Евгений Евграфов успешно преодолел все этапы конкурса и занял 1 место.

Евгений с детства увлекался спасательным делом, занимался в юношеском спасательном клубе, многократно принимал участие в городских и областных соревнованиях «Юный спасатель». Является призером городской олимпиады по основам безопасной жизнедеятельности.

«Мой отец работал Государственным инспектором в национальном парке «Самарская Лука», и, будучи еще школьником, я активно помогал ему в борьбе с лесными пожарами. В 2010 году, в период аномальной жары, когда в лесных пожарах задыхалась вся Самарская область, я окончательно определился с выбором будущей профессии. Решил стать пожарным-спасателем», - рассказывает Евгений.

За четыре года службы Евгений Евграфов неоднократно выезжал на тушение пожаров в качестве руководителя тушения пожара, а также участвовал в ликвидации крупных пожаров на территории тольяттинского местного пожарно-спасательного гарнизона, таких как: пожар на барже в акватории реки Волга, пожар на нефтебазе в Санчелеево в 2019 году, лесных пожаров на территории городских округов Тольятти и Жигулёвск в прошлом, 2021 году и многих других.

В свободное от службы время Евгений посвящает время семье и активно занимается спортом. Играет в команде «Заря» любительской хоккейной лиги, собранной из сотрудников МЧС России. Состоит в Жигулевской команде по велоспорту и регулярно принимает участие в различных велопробегах. Участвую в соревнованиях по гиревому спорту, является действующим чемпионом среди сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

Осенью Евгений Евграфов будет защищать честь региона на всероссийском уровне, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО