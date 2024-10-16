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Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 самарцев

16 октября 2024 12:37
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лучший друг или подруга есть у 7 из 10 самарцев

С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики и программисты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 самарцев. Чаще всего о крепкой дружбе рассказывали те, кто моложе. Число тех, у кого есть лучший друг, растет с увеличением уровня дохода: 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 76% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего о наличии настоящих друзей рассказывали менеджеры по логистике (80%). Лучшие друзья есть у 79% дизайнеров и 77% операторов кол-центров. А вот среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 56%, среди администраторов и маркетологов — по 55%.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры дружат с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.

Время проведения: 7 сентября — 7 октября 2024 года

Теги: Опрос

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