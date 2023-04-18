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Лучшие управленческие практики страны выберут на конкурсе «Смарт Диалог»

18 апреля 2023 11:28
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Лучшие управленческие практики страны выберут на конкурсе «Смарт Диалог»

В России стартовал прием заявок на конкурс лучших управленческих практик «Смарт Диалог». Его цель — поиск эффективных решений в области здравоохранения, социальной политики и образования. Подать заявку на конкурс можно на платформе «HYPERLINK "https://smarteka.com/smartDialog"СмартекаHYPERLINK "https://smarteka.com/smartDialog"» до 18 июня. Отбирать лучшие региональные практики в каждой номинации будут члены рабочих групп, в состав которых входят представители АСИ, «Диалога», федеральных и региональных властей, а также ведущие эксперты по каждому направлению.

«Агентство уделяет большое внимание поиску и развитию проектов, которые должны улучшить качество жизни россиян, помочь им решить бытовые и насущные проблемы: как устроить ребенка в школу или детский сад, как быстро и бесплатно получить качественную медицинскую помощь, как расширить применение различных цифровых сервисов. Сегодня мы запускаем конкурс, чтобы найти новые инициативы, которые будут распространяться через «Смартеку» во все регионы и менять жизнь страны к лучшему. Многие из проектов, поддержанных ранее Агентством и опубликованных на платформе, вышли с регионального на федеральный уровень, распространились по всей России. Надеюсь, что выбранные на этом конкурсе решения будут также повсеместно внедрены на территории страны», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак подчеркнул, что отобранные управленческие решения позволят властям ответить на запрос общества и выявить новые возможности для развития субъектов.

«Мы живем в период, когда особенно важно единение не только граждан, но и всех субъектов России. Регионы не должны ждать поступательного развития, они могут использовать успешные управленческие практики своих соседей и делиться своим опытом. Каждый регион может выступить драйвером развития государства. Наша задача эти управленческие решения найти, отобрать из них лучшие и распространить, чтобы в конечном счете каждый гражданин смог почувствовать реальные изменения в лучшую сторону», — добавил Владимир Табак.

Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей и решению задач национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Победителей определят в 13 номинациях, определенных на основе популярных запросов граждан в интернете. По данным «Диалога», за 2022 год по темам здравоохранения, образования и социальной политики через интернет поступило более 780 тыс. обращений — около 12 % от их общего количества. Данные сферы регулярно входят в топ-10 тематик обращений граждан.

Практики-победители будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.  Признанные лучшими проекты также будут адаптированы для внедрения на региональном уровне.

Организаторы конкурса — АСИ и АНО «Диалог Регионы», головная организация Центров управления регионами. «Смарт Диалог» реализуется при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России.

 

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