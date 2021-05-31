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Ложь в резюме чаще всего встречается в навыках и опыте

31 мая 2021 10:44
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Ложь в резюме чаще всего встречается в навыках и опыте

«Все лгут»: по опыту рекрутеров, чаще всего приходится сомневаться в реальности сведений о профессиональных навыках (52%), опыте работы (37%) и должностных обязанностях (35%), указанных в резюме.

24% работодателей считают, что соискатели часто приукрашивают уровень владения программным обеспечением. Искажение личных данных и уровня владения иностранным языком назвали 18 и 16% соответственно. Некорректную информацию о дополнительном образовании и наличии наград — по 7% рекрутеров. 4% — неточности в основном образовании соискателя.

Лишь 6% менеджеров по персоналу не сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей.

Чем больше компания, тем чаще работодатели сомневаются в правдивости описания должностных обязанностей: 30% среди представителей малого бизнеса и 52% среди представителей компаний с численностью персонала от 1000 сотрудников.

Работодатели из банковской сферы чаще остальных скептически оценивают описание профессиональных навыков, опыта работы и должностных обязанностей (76, 57 и 48% соответственно). Менеджеры по персоналу производственных компаний чаще говорят об искажении информации об уровне владения специализированными компьютерными программами и иностранными языками (30 и 21%). Работодатели из сферы услуг — о несоответствии личных данных соискателей в резюме и в реальности (25%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2011 года работодатели стали реже сталкиваться с недостоверной информацией о должностных обязанностях (48% десять лет назад и 35% сейчас) и знании иностранных языков (31 и 16% соответственно).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 260
Время проведения: 14—27 мая 2021 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: поиск работы резюме соцопрос

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