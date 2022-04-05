Литературный конкурс МВД РФ «Доброе слово»: начался прием работ

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В Самарской области начался прием работ на литературныйй конкурс МВД России «Доброе слово». Направить заявки на участие, конкурсные работы и биографическо-творческую справку об авторе необходимо до 16 мая текущего года.



Это творческое состязание ежегодно проводится Департаментом государственной службы и кадров МВД России совместно со Студией писателей МВД. Его цель – дать возможность одарённым литераторам, сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей, ветеранам МВД реализовать свой творческий потенциал.



Конкурсанты со всех регионов России соревнуются в творческих номинациях «Роман (повесть)», «Рассказ», «Стихотворение», а также за специальный приз имени Э.А. Хруцкого (детективная проза).

Попробовать свои силы в литературном конкурсе «Доброе слово» могут не только сотрудники и работники ведомства, члены их семей и ветераны МВД. Любой литератор, которому интересна и творчески близка правоохранительная тематика, может представить на суд жюри своё произведение в специальных номинациях «Моя полиция (стихи)» и «Моя полиция (проза)».



Для участия в первом этапе литературного конкурса МВД России «Доброе слово» до 16 мая 2022 года необходимо направить заявку (в произвольной форме), конкурсную работу и биографическо-творческую справку об авторе, в отдел морально-психологического обеспечения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области.