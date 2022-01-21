Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало.

105

Каждый пятый россиянин главной причиной, отвлекающей от поиска работы, назвал домашние дела (22%).

13% отвлекаются из-за усталости, 10% россиян мешают личные качества — лень, безответственность и неуверенность. Еще 10% назвали отвлекающим фактором соцсети и интернет. 7% признаются, что не понимают процесса поиска работы. 5% мешают хобби и увлечения. По 3% россиян причиной, по которой отвлекаются от поиска работы, назвали телефонные звонки и встречи с друзьями. По 2% винят во всем хорошую погоду и телевизор.



Ничего не мешает процессу поиска работы 49% опрошенных.



Мужчины чаще отвлекаются от поиска работы из-за личных качеств, интернета и увлечений, женщины — из-за домашних проблем и усталости. Впрочем, среди женщин больше всего тех, кто сумел организовать поиск работы так, чтобы ни на что не отвлекаться (54%).



За два года число россиян, которым ничего не мешает в процессе поиска работы, стало меньше: 49% сегодня против 54% в 2019 году. По сравнению с 2019 годом, увеличилось число тех, кто жалуется на обилие домашних дел, усталость, лень и соцсети.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.