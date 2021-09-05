Я нашел ошибку
Главные новости:
МЧС Сaмарской области напоминает об ответственности за ложные вызовы.
За прошедшие сутки самарские пожарные 24 раза выезжали на ложные вызовы
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночами в Самарской области ожидаются заморозки
Самарские спортсмены завершили участие на Паралимпийских играх-2020.
В  "Курумоче" торжественно встретили тольяттинскую пловчиху Ольгу Потешкину, вернувшеюся из Токио
В Самаре 212 заболевших за сутки.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарец на иномарке врезался в столб
Самарец на иномарке врезался в столб
Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!
Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лишь 4 из 10 россиян согласны на черную зарплату

5 сентября 2021 12:30
195
Лишь 4 из 10 россиян согласны на черную зарплату

Получать зарплату «в конверте» сегодня согласны 39% россиян. Это меньше, чем в разгар пандемии коронавируса и в «доковидном» 2019 году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% респондентов. Судя по комментариям, соглашаются на это в основном из-за сложностей с трудоустройством, а также в связи с определенными личными обстоятельствами: «Хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов»; «Чтобы не платить алименты бывшей жене». Не хотят работать «вчерную» 37% опрошенных. Свою позицию они, как правило, объясняют необходимостью иметь определенные социальные гарантии (пенсию, оплату отпуска, больничного и т.д.), а также желанием сотрудничать с порядочным работодателем, соблюдающим законы. Каждый четвертый россиянин (24%) затруднился с ответом: «Смотря какая зарплата, какие задачи».

На «черную» зарплату мужчины соглашаются чаще женщин (43% против 36%). Терпимость к не вполне законному поведению работодателей с возрастом растет: если среди молодежи до 24 лет получать зарплату «в конверте» готовы 35%, то среди опрошенных старше 45 лет — 42%. Тех, кто согласен на «черную» или «серую» оплату труда, больше среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. (41%).

Судя по ранним исследованиям SuperJob, в кризисные периоды толерантность россиян к зарплате «в конверте» растет: так было и в сложном 2009 году (60%), и в период локдауна в апреле 2020-го (46%). Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на «черную» зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 года этот показатель снизился до 39%, а во время «второй волны» пандемии коронавируса в декабре 2020-го вновь поднялся до 44%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно. Число россиян, готовых устроиться на работу в компанию с двойной бухгалтерией, сейчас сравнительно невысоко (39%), меньше было только в апреле нынешнего года (36%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 407
Время проведения: 18 августа — 2 сентября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: зарплата соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лишь 23% жителей Самарской области довольны своей зарплатой
05 августа 2021, 08:56
Лишь 23% жителей Самарской области довольны своей зарплатой
У 43% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. Экономика
613
Только 13% работников Самарской области готовы получать зарплату в цифровых рублях
29 июля 2021, 09:03
Только 13% работников Самарской области готовы получать зарплату в цифровых рублях
Основная часть работающих респондентов – 80% – получает всю зарплату на карту Экономика
681
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
31 мая 2021, 09:27
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Всего 6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц. Общество
606
В центре внимания
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
5 сентября 2021  13:00
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
186
В Новокуйбышевске стартовала региональная программа
4 сентября 2021  22:48
Дмитрий Азаров и президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
1042
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
4 сентября 2021  11:38
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
783
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
1074
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
827
Весь список