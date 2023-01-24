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Лишь 3% самарцев после разноса от начальства работают лучше

24 января 2023 11:41
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Лишь 3% самарцев после разноса от начальства работают лучше

Кричать на персонал бесполезно: только 3% самарцев утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения страны, состоящих в подчинении.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвертый самарец (25%). Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 12% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 11% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год.

Ежедневные разносы от шефа чаще получают респонденты с доходом до 50 тыс. руб., чем опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (19% против 8%). И тех, кому никогда не портит настроение начальник, и тех, кто подвергается этому крайне редко, больше среди горожан старше 45 лет.

Сотрудники, пребывающие в плохом расположении духа из-за слов и поступков руководителя, чаще всего работают как обычно: о том, что такое поведение начальника никак не сказывается на результатах их труда, сообщили 45% респондентов. В том, что после разноса они работают хуже, признались 42%. Лишь 3% опрошенных улучшают свои результаты, пребывая в плохом настроении.

При этом тех, для кого замечания начальника проходят бесследно, больше среди мужчин (49% против 42% среди женщин). Устойчивы к неприятным словам босса горожане с доходом свыше 80 тыс. руб.: в плохом расположении духа почти каждый второй из них (48%) работает как обычно. Чаще всего же об отсутствии связи плохого настроения и качества их работы говорили респонденты старше 45 лет: солидный жизненный и профессиональный опыт позволяет 51% из них дистанцироваться от негатива и работать без потери качества.

Время проведения: 9—20 января 2023 года

Теги: Опрос

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