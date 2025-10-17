Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.08
0.24
EUR 92.08
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию

17 октября 2025 10:54
110
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, насколько сложен в 2025 году поиск работы среди россиян пенсионного и предпенсионного возраста, с какими сложностями сталкиваются специалисты разных возрастов при поиске работы.

Общая картина: работать после пенсии планирует большинство

Подавляющее большинство опрошенных (58%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 25% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию, а 13% затруднились ответить.

При этом основными причинами, почему пенсионеры продолжают работать, как и ранее остаётся нехватка денег – эту причину отметили сразу 57% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. Кроме того, большую роль в «сохранении» работников-пенсионеров на рынке труда играет привычка работать и нежелание сидеть дома – указали еще 51%, а 5% посетовали также, что в их семье просто больше некому работать кроме них.
 

Возрастная динамика
 

Рынок труда 2025 года все еще демонстрирует, картину эйджизма, но для каждой возрастной группы по-разному. В целом в каждой возрастной 2\3 респондентов указали, что им сложно искать работу, но в каждой категории причины проблем разные.

Так, молодёжь 18-24 и 25-34 лет чаще других жалуются на низкий уровень предлагаемой компаниями зарплаты (сразу 51%). Также недавние выпускники отмечают высокую конкуренцию среди соискателей (28%). Соискатели 25-34 лет чаще других отмечают среди основных сложностей ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и транспортной доступности (47%), а еще непрозрачность условий труда (28%). А вот возрастные респонденты (55 лет и старше) чаще других (в 45% случаев) указывают на отказы из-за возраста, которые им озвучивают.

Важно, что по данным исследования hh.ru, женщины несколько чаще мужчин сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30%) и ограниченностью вакансий рядом с домом (35% против 29%). Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).
 

С чем чаще всего связаны трудности при поиске работы? Рэнкинг ответов респондентов по возрасту, Россия, 2025 год:

Возраст респондентов

Низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях

Ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и степени транспортной доступности

Отказы из-за возраста

Непрозрачные условия труда

Высокая конкуренция в своей сфере деятельности

18 — 24

51%

38%

18%

25%

28%

25 — 34

58%

47%

3%

28%

19%

35 — 44

56%

36%

9%

16%

12%

45 — 54

49%

37%

26%

15%

9%

55 и старше

30%

27%

45%

10%

6%

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, которые хотят получить их опыт, поддержку и навыки – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%).

Текущая ситуация на российском рынке труда такова – в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников», - отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры
17 октября 2025, 09:40
Самарские строители, банкиры и продажники реже других страдают от сезонной хандры
В группе риска – сезонные и постоянные “удаленщики”  Общество
101
жители Самары берегут украшения «на потом»
16 октября 2025, 13:56
Жители Самары берегут украшения «на потом»
8 из 10 опрошенных хранят у себя дорогие покупки, которые почти не используют, и чаще всего это украшения и одежда. Общество
241
россияне чаще пьют чай в пакетиках, чем листовой
16 октября 2025, 10:51
Россияне чаще пьют чай в пакетиках, чем листовой
Только около трети населения заваривает листовой чай. Общество
252
В центре внимания
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
100
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
380
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
302
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
344
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
545
Весь список