Лидия Рогожинская вручила благодарственные письма лучшим сотрудникам МФЦ

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Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном мероприятии, посвященному итогам деятельности МАУ г.о. Самара «МФЦ» за 2022 год.



Руководитель областного министерства спорта вручила благодарственные письма лучшим сотрудникам МФЦ, которые на протяжении полугода помогали жителям и гостям региона во временных центрах на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена», оформить персонифицированную карту для посещения спортивных соревнований.



«Благодаря вашему профессионализму каждый болельщик смог получить качественную услугу. И теперь безопасность проведения матчей, в том числе обеспечена и вашими неимоверными усилиями», - отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Самарская область вошла в число пяти регионов, первыми реализующих пилотный проект по оформлению Карты болельщика.



Сейчас Карту можно оформить в личном кабинете на портале «Госуслуги», ее использование необходимо для посещения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Российской Премьер-Лиги, а также финального матча Кубка России по футболу.

Фото: минспорта СО