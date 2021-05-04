«Лидеры России»: современный управленец должен быть социально-ориентированным

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9 мая 2021 года отмечается одна из самых значимых памятных дат в истории России – 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Клуб «Эльбрус», объединяющий победителей конкурса «Лидеры России», реализует различные социальные инициативы, но в преддверии Великой Победы особого внимания заслуживает проект – портал «Боевая слава». Это уникальный информационный ресурс, представляющий собой электронный банк документов, привязанный к карте боевых действий. Его создали победители разных сезонов проекта «Лидеры России» Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев.

Особенность «Лидеров России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – именно в том, что он продолжает жить и давать возможность развиваться его участникам даже после занавеса финального этапа конкурса. «Лидеры России» – самый масштабный проект для управленцев, не имеющий аналогов в мире. Участники получают возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться лично с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев.

Заявочная кампания 2021 года продлена до 17 мая! Решение о продлении срока подачи анкет на участие было принято оргкомитетом проекта ввиду качественных изменений конкурса, в частности из-за увеличения количества тематических треков. Каждый претендент в этом году может подать заявку, выбрав один из восьми треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты», «Международный».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени.